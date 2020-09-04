رياضة | مونديال اليد - الجماهير تنتظر تألق المنتخبات العربية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مونديال اليد - الجماهير تنتظر تألق المنتخبات العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة اليد حول العالم، مساء غدًا، السبت، لغى سفح الأهرامات بالجيزة، حيث تُجري قرعة كأس العالم لكرة اليدم 2021، وتستحوذ المشاركات العربية في البطولة على اهتمام كبير دائما بفضل تزايد شعبية اللعبة على مدار العقدين الماضيين وخاصة مع البصمات التي تركتها منتخبات مصر وتونس وقطر في هذه البطولة خلال العقدين الأخيرين.

وعندما تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم القادمة (مصر 2021)، ستشهد البطولة مشاركة ستة منتخبات مع ازدياد عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 32 منتخبا للمرة الأولى.

ومع مشاركة هذا العدد من المنتخبات العربية وإقامة البطولة في مصر، تستحوذ هذه النسخة من البطولة، والتي تجرى مراسم سحب القرعة الخاصة بها غدا السبت، على اهتمام أكبر لاسيما بعد البصمة الرائعة للمنتخب القطري في نسخة 2015 على أرضه والإنجاز الذي حققته كرة اليد المصرية في العام الماضي بإحراز برونزية مونديال الشباب (مواليد 1998) والفوز بلقب مونديال الناشئين (مواليد 2000) .

وكان فوز المنتخب القطري (العنابي) بالمركز الثاني في نسخة 2015 هو الأفضل حتى الآن في تاريخ المشاركات العربية بالبطولة العالمية ولكن أول بصمة بارزة للمنتخبات العربية في المونديال كانت عن طريق المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) عندما احتل المركز الرابع في نسخة 2001 بفرنسا وهو ما كرره المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في نسخة 2005 على أرضه.

ويستحوذ المنتخب المصري أيضا على الرقم القياسي لعدد المشاركات من بين جميع المنتخبات العربية حيث سيخوض البطولة للمرة السادسة عشرة في تاريخه علما بأنه كان أول المنتخبات العربية مشاركة في بطولات العالم لليد وذلك من خلال نسخة 1964 في تشيكوسلوفاكيا.

والسطور التالية توضح بعض الحقائق عن سجل المشاركات العربية في مونديال اليد على مدار تاريخ اللعبة طبقا لترتيب الظهور في البطولة وعدد هذه المشاركات بما فيها المشاركة المرتقبة في (مصر 2021) :

المنتخب المصري :

عدد المشاركات : 16 نسخة.

أول مشاركة : 1964 (المركز الرابع عشر)

أحدث مشاركة سابقة : 2019 (المركز الثامن)

أفضل النتائج : المركز الرابع في 2001

المنتخب التونسي :

عدد المشاركات : 15 نسخة.

أول مشاركة : 1967 (المركز الخامس عشر)

أحدث مشاركة سابقة : 2019 (المركز الثاني عشر)

أفضل النتائج : المركز الرابع في 2005

المنتخب الجزائري :

عدد المشاركات : 15 نسخة.

أول مشاركة : 1974 (المركز الخامس عشر)

أحدث مشاركة سابقة : 2015 (المركز الرابع والعشرون)

أفضل النتائج : المركز الثالث عشر في 2001

المنتخب الكويتي :

عدد المشاركات : ثماني نسخ.

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أول مشاركة : 1982 (المركز الخامس عشر)

أحدث مشاركة سابقة : 2009 (المركز الثاني والعشرون)

أفضل النتائج : المركز الخامس عشر في 1982

المنتخب المغربي :

عدد المشاركات : سبع نسخ.

أول مشاركة : 1995 (المركز الثاني والعشرون)

أحدث مشاركة سابقة : 2009 (المركز العشرون)

أفضل النتائج : المركز السابع عشر في 1999

المنتخب السعودي :

عدد المشاركات : تسع نسخ.

أول مشاركة : 1997 (المركز الحادي والعشرون)

أحدث مشاركة سابقة : 2019 (المركز الحادي والعشرون)

أفضل النتائج : المركز العاشر في 2003

المنتخب القطري :

عدد المشاركات : ثماني نسخ.

أول مشاركة : 2003 (المركز السادس عشر)

أحدث مشاركة سابقة : 2019 (المركز الثالث عشر)

أفضل النتائج : المركز الثاني في 2015

المنتخب البحريني :

عدد المشاركات : أربع نسخ.

أول مشاركة : 2011 (المركز الثالث والعشرون)

أحدث مشاركة سابقة : 2019 (المركز العشرون)

أفضل النتائج : المركز العشرون في 2019