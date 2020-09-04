رياضة | كارتيرون يوافق على رحيل 3 لاعبين من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوافق على رحيل 3 لاعبين من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيورن المدير الفني للزمالك على رحيل 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الزمالك حقق فوزا مميزا على بيراميدز اف سي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووافق كارتيرون على منح الفرصة لثلاثي الزمالك عمر السعيد وكريم بامبو ومحمد عنتر لخوض تجربة مع أندية أخرى، حيث يرى أن الإعارة ستكون الحل لاستعادة مستواهم.

ويرى كارتيرون أن عدم مشاركة الثلاثي بصفة أساسية مع الزمالك قد يضر باللاعبين وهو ما يجعل قرار إعارتهم هو الأمر المناسب في الوقت الحالي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة خلف الأهلي المتصدر 62 نقطة.