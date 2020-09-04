رياضة | عاجل.. ميسي يُعلن عن بقائه في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميسي يُعلن عن بقائه في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دقائق قليلة تفصل عن إعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة عن بقائه داخل الكامب نو الموسم المقبل بعد أن طلب الرحيل الفترة الماضية بعد السقوط في بطولة دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وتغيب النجم الأرجنتيني عن التدريبات الجماعية للفريق الفترة المقبلة من أجل الضغط على إدارة بارتوميو من أجل الموافقة على فسخ تعاقده مع النادي، وهو ما لاقي رفض شديد من رئيس النادي الكتالوني.

واجتمع خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني مع بارتوميو من أجل حسم مسئله رحيل نجله عن الفريق، لكن قابله رغبة كبيرة لدي رئيس النادي في تجديد عقد الأرجنتيني.

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ووفقاً لشبكة " RMC Sport " فإن النجم الأرجنتيني قد سجل الرسالة التي يُعلن فيها بقائه بنادي برشلونة، ومن المنتظر أن يعلن عنها في الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت الشبكة أن ميسي سوف يستمر مع الفريق الموسم المقبل، على أن يتفاوض مع نادية الجديد خلال يناير المقبل، من أجل الرحيل بشكل مجاني عن برشلونة.

يذكر أن بارتوميو قد هدد ميسي والأندية التي ترغب في التوقيع معه بالمثول أمام القضاء، بسبب أحقية النادي في التحكم في مصير النجم الأرجنتيني لإرتباطه بعقد مع النادي يمتد حتي صيف عام 2021.