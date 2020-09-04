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رياضة | محمد صلاح يتلقى صدمة غير متوقعة

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتلقى صدمة غير متوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الدولي المصري محمد صلاح نجم الإنجليزي، خبر صادم بعد استبعاده من القائمة المختصرة لأفضل لاعب في للموسم المنقضي والتي أعلنتها رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسيطر لاعبي ليفربول حامل لقب البريميرليج ووصيفه مانشستر سيتي على القائمة، حيث تواجد 4 لاعبين من الريدز وهم من ترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وجوردان هندرسون، وساديو ماني، ومن مانشستر سيتي ضمت القائمة الثنائي رحيم سترلينج وكيفين دي بروين المرشح الأوفر حظا للتتويج بالجائزة نظرًا لما قدمه من تمريرات حاسمة مع السيتي على مدار الموسم.

أما جائزة لاعب العام الشاب يتنافس كلا من ، تامي أبراهام وماسون مونت لاعبا ، وأرنولد لاعب ليفربول، وماسون جرينود وماركوس راشفورد لاعبا مانشستر يونايتد، وبيكايو ساكا لاعب أرسنال.

وتوج الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول توج بجائزة لاعب العام في إنجلترا الموسم الماضي

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