رياضة | اللجنة الخماسية تطلب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اللجنة الخماسية تطلب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طلب أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني واللتي تُدير شؤون اتحاد الكرة المصري، بتأخيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر أن اللجنة ترغب في تأجيل المباريات من أجل اعطاء فرصة أكبر لاستكمال الدوري خاصة بعد قرار موعد قيد الموسم الجديد.

وكان الكاف قد حدد ٢٠ اكتوبر كموعد نهائي لتقديم الاتحادات المحلية أسماء الفرق التي ستشارك في بطولات افريقيا الموسم المقبل، وهو ما وضع اللجنة المؤقتة في مأزق لأن الدوري من المستحيل أن ينتهي قبل هذا التاريخ.

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وأضاف المصدر ان اللجنة تواصلت مع أعضاء الكاف وديا من أجل التضامن مع المطالبات المغربية الغير رسمية للتأجيل في حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك، وإبداء الرغبة أيضا في التأجيل.

وكان الكاف قد أعلن عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الابطال بين الأهلي والوداد وبين الزمالك والرجاء على ان تلعب مباريات الذهاب في المغرب في ٢٥ و٢٦ سبتمبر والإياب في الثاني والثالث من أكتوبر.

ويرى اتحاد الكرة أن التأجيل هو القرار الأفضل حتى تتمكن الجبلاية من إنهاء الدوري مبكرا وحسم الأربعة المتأهلين لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية قبل الموعد المحدد وبالتالي فإن الاتحاد لا يمانع التأجيل بأي صورة.