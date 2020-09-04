رياضة | خورخي ميسي يفتح النار على رابطة الليجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خورخي ميسي يفتح النار على رابطة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بيان رسمي للرد على بيان الليجا الإسبانية الذي أقر أن قائد البلوغرانا لا يمكنه الرحيل عن النادي بشكل مجاني.

واعترف خورخي أن ابنه يحق له التوقيع لاي نادٍ قبل بداية الموسم المقبل، كما انه لا يملك أي شروط جزائية تحيل هبوط ذلك البند.

وكان ميسي قريب جدا من التعاقد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الا أن تهديد بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، ورابطة الليجا الإسبانية قد أجل إنتقال الللاعب إلى الموسم المقبل.

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وجاء بيان خورخي ميسي للرد على رابطة الليجا الإسبانية كالتالي :.

لسنا نعرف ما هو العقد الذي اطلعت عليه رابطة الدوري الإسباني، ولكن عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة ينص على التالي:

- يحق للاعب إنهاء عقده قبل نهاية موسم 2019/2020.

- قيمة فسخ العقد تُلغى في حال قرر اللاعب المغادرة مع نهاية الموسم.