الامارات | عاجل: ميسي يعلن البقاء رسمياً في برشلونة.. ويوضح أسباب القرار

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لوسائل الإعلام الإسبانية بقاءه رسمياً في برشلونة لموسم إضافي حتى انتهاء عقده في 2021، مفضلاً عدم خوض معركة قانونية مع إدارة ناديه التي رفضت رحيله عن الفريق دون دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو.

ونقلت صحيفة "أس" تصريحات لميسي في مقابلة أجراها مع موقع "جول" الإسباني: "لم أكن سعيد وكنت ارغب في المغادرة الان. لم يتم السماح لي بالمغادرة بأي شكل من الأشكال، وسوف أستمر في النادي حتى لا أدخل في نزاع قانوني مع النادي.. هذه الإدارة التي يقودها بارتوميو ببساطة هي كارثة!". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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