الامارات | حارس ريال مدريد يغادر معسكر بلجيكا لأسباب غامضة

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شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ريال مدريد يغادر معسكر بلجيكا لأسباب غامضة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا غادر المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده متجهاً إلى العاصمة الإسبانية.
وقال الاتحاد البلجيكي على حسابه الرسمي في "تويتر": "كورتوا حر من مهامه الدولية وسيعود إلى ناديه ريال مدريد"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت صحف بلجيكية قد نشرت الأربعاء الماضي، تقارير تؤكد إصابة كورتوا بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية بعدما جاءت العينة إيجابية قبل ان يخضع لفحوصات لاحقة أكثر دقة أثبت عدم إصابته.
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