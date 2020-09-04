الامارات | حارس ريال مدريد يغادر معسكر بلجيكا لأسباب غامضة

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ريال مدريد يغادر معسكر بلجيكا لأسباب غامضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا غادر المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده متجهاً إلى العاصمة الإسبانية.

وقال الاتحاد البلجيكي على حسابه الرسمي في "تويتر": "كورتوا حر من مهامه الدولية وسيعود إلى ناديه ريال مدريد"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

Advertisements

وكانت صحف بلجيكية قد نشرت الأربعاء الماضي، تقارير تؤكد إصابة كورتوا بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية بعدما جاءت العينة إيجابية قبل ان يخضع لفحوصات لاحقة أكثر دقة أثبت عدم إصابته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news