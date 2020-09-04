الامارات | ريفالدو يفسر المشهد البرشلوني.. ورأيه في الرحيل المحتمل لميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو يفسر المشهد البرشلوني.. ورأيه في الرحيل المحتمل لميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم البرازيلي ريفالدو إن تراجع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته في مغادرة برشلونة هذا الصيف، لن تؤثر على علاقته بجماهير النادي الكتالوني، مشددأ على أن علاقة جمهور البارسا مع "البرغوث" لا تزال تعشقه قياساً بالإنجازات التي حققها للنادي فضلاً عن متعة كرة القدم.

وأضاف لاعب برشلونة السابق في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا استمر ميسي فلن تكون هناك مشكلة، لأن جماهير برشلونة تعشقه، وتعلم أنه لا يزال اللاعب الذي يصنع الفارق في الفريق، ولا أتخيل أن جماهير الفريق ستطلق صافرات الاستهجان أو تهتف ضده".

وتابع: "بالتأكيد ميسي قال كفى بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ (2-8 في دوري أبطال أوروبا)، إنها القشة التي قصمت ظهر البعير، لقد تحمل وحده مسؤولية الفريق بأكمله لفترة طويلة".

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وأكمل: "في كل مرة فشل فيها برشلونة، كان ميسي يتحمل العبء الأكبر، لكنه ظل يحاول مساعدة الفريق، وربما شعر بالملل، لقد تعاقد النادي مع العديد من اللاعبين في الموسمين الماضيين، لم ينجح أي منهم في تحرير ليونيل أو مساعدته في خط الهجوم".

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