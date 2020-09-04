شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» مستمر مع برشلونة حتى نهاية عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقاءه مع فريقه برشلونة الإسباني حتى نهاية عقده في صيف 2021، وتراجعه عن الرحيل خلال موسم الانتقالات الحالي.

وقال ميسي في حوار مع موقع «Goal»: «سأستمر في برشلونة ولن يتغير موقفي، بغض النظر عن مدى رغبتي في الذهاب».

وأضاف: «لقد كان عاما صعبا للغاية، لقد عانيت كثيرا في التدريبات، في المباريات وفي غرفة الملابس، قال الرئيس دائمًا إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الذهاب أو ما إذا كنت أرغب في البقاء، وفي النهاية لم يف بوعوده».

وتابع: «انا مستمر بالنادي لأن الرئيس قال لي إن الطريقة الوحيدة للرحيل هي دفع 700 مليون يورو، وهذا مستحيل، والطريقة الأخرى هي أن أذهب للمحاكمة.. ولن أذهب للمحاكمة أبدًا ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه، والذي أعطيته كل شئ منذ لحظة وصولي».