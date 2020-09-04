شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك عقب انتهاء الراحة التي أعطاها له الجهاز الفني، بسبب تغيبه عن اللقاء السابق للإيقاف.

وكان الفريق استأنف تدريباته، اليوم، عقب الفوز على بيراميدز، أمس، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في اللقاء المقرر له، الأحد المقبل، على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.