شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بمستوى أحمد عيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى أحمد عيد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إشادة طيبة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

واستقبل الفرنسي اللاعب بتحية حارة، وعقد جلسة سريعة معه في حضور أحمد شعبان، مترجم الفريق، نقل له إشادته وتحيته على أداء اللاعب في مباراة بيراميدز أمس، وطالبه بالاستمرارية في تقديم الأفضل، مؤكدًا أنه لم يتفاجأ مما قدمه لأنه يعلم إمكانياته وقدراته جيدًا.

ومن جانبه، وجه اللاعب الشكر للمدير الفني على ثقته، مؤكدًا أنه سيكون على قدر الثقة الفترة المقبلة.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز أمس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.