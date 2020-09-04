شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء محاولات تأجيل دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بعدما نما إلى علمه أن اللجنة طلبت من الاتحاد الأفريقي «كاف» تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال.

وأعلن «منصور» رفض ناديه تأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال: «أحذر الجنايني ولجنته من اللعب بالنار، لأنها لن تحرق إلا من يلعب بها».

وقال «منصور»: «الزمالك متمسك بخوض الأدوار النهائية بالبطولة الأفريقية في موعدها دون أي تأجيل، يحاول الجنايني تنفيذه لخدمة ناد آخر يمر بظروف صعبة فنيًا وإداريًا»

وتابع «منصور»: «مباراة الرجاء في موعدها 25 سبتمبر، وسنخوضها بحثًا عن الفوز والتأهل».