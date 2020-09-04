شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء محاولات تأجيل دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بعدما نما إلى علمه أن اللجنة طلبت من الاتحاد الأفريقي «كاف» تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال.
وأعلن «منصور» رفض ناديه تأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقال: «أحذر الجنايني ولجنته من اللعب بالنار، لأنها لن تحرق إلا من يلعب بها».
وقال «منصور»: «الزمالك متمسك بخوض الأدوار النهائية بالبطولة الأفريقية في موعدها دون أي تأجيل، يحاول الجنايني تنفيذه لخدمة ناد آخر يمر بظروف صعبة فنيًا وإداريًا»
وتابع «منصور»: «مباراة الرجاء في موعدها 25 سبتمبر، وسنخوضها بحثًا عن الفوز والتأهل».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,425
-
تعافي
75,415
-
وفيات
5,479
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء محاولات تأجيل دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.