شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مباراة طلائع الجيش صعبة.. وأطالب لاعبي الزمالك بمواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حالة الطوارئ داخل النادي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، صعوبة مواجهة طلائع الجيش، وذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في مباراة بيراميدز، مطالبًا اللاعبين بمواصلة الانتصارات.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش، مساء الأحد المقبل، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الخميس، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.