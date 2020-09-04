شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل «رابيد تيست» للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحاليل «الرابيد تيست»، قبل انطلاق المران المقرر مساء اليوم الجمعة، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الأحد المقبل، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك حقق الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 24، أمس الخميس.
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