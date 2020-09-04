شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خلت قائمة النجوم المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2019-2020، التي أعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الجمعة، من اسم الدولي المصري محمد صلاح.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة المحترفين على «تويتر» أسماء اللاعبين المرشحين للجائزة وضمت كلًا من قائد ليفربول جوردان هندرسون، وزملائه في الريدز: السنغالي ساديو ماني، وألكسندر أرنولد، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وصانع ألعاب مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وزميله رحيم ستيرلينج.

وسجل محمد صلاح 19 هدفًا لليفربول في الموسم المنقضي، واحتل المركز الخامس بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي.