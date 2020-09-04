شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون لـ"rapid test" قبل مواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، "rapid test" قبل انطلاق المران الذى سيقام بعد قليل، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادى بالقلعة البيضاء، حيث يأتى ذلك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، وذلك وفقًا للبروتوكول الطبى المتبع ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وسيفقد الزمالك لجهود الثنائى لجهود الثنائى محمود شيكابالا ومحمود الونش، لاعبى الفريق، فى مواجهة طلائع الجيش، بعد الإصابات التى لحقت بهما فى لقاء بيراميدز، حيث تعرض الونش وشيكابالا لإصابات فى الركبة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان، أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، وانتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث سيخضع الثنائى لأشعة من أجل تحديد حجم الإصابات التى لحقت بهما، وذلك من أجل تحديد مدة غيابهما عن الفريق وسيفضل جهاز الزمالك ابتعادهما عن الحسابات فى المباراة المقبلة بعد الإصابات التى لحقت بهما لتجنب تفاقم إصابتهما.

واحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 8 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.