إشادة فرنسية بالظهير الأيمن فى مران الزمالك

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جدة - عمرو شويل عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى يقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث حرص كارتيرون على تهنئة اللاعبين على الأداء والنتيجة التى تحققت أمام بيراميدز، فى اللقاء الذى جمع الفريقان، أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، وانتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية، وجاء ذلك بعدما استأنف الأبيض تدريباته اليوم، الجمعة، على ملعب النادى.
وأضاف كارتيرون خلال الجلسة التى جاءت بحضور أفراد الجهاز الفنى، أنه ينتظر الكثير منهم خلال الفترة المقبلة، كذلك مواصلة الانتصارات، حيث يستعد الفريق لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.
فيما أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، بأحمد عيد، الظهير الأيمن للزمالك، حيث حرص المدرب الفرنسى على الإشادة به على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، حيث استقبل الفرنسى اللاعب بتحية حارة، وعقد جلسة سريعة معه فى حضور أحمد شعبان مترجم الفريق، نقل له خلالها إشادته وتحيته على أداء اللاعب فى مباراة بيراميدز أمس، وطالبه بالاستمرارية فى تقديم الأفضل، مؤكدا أنه لم يتفاجأ مما قدمه لأنه يعلم إمكانياته وقدراته جيدًا ، ومن جانبه وجه أحمد عيد، الشكر للمدير الفنى الفرنسى على ثقته مؤكدًا له أنه سيكون على قدر الثقة الفترة القادمة.
كما شهد مران الزمالك، انتظام طارق حامد لاعب وسط الأبيض، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا وذلك عقب انتهاء الراحة التى أعطاها له الجهاز الفنى، بسبب تغيبة عن اللقاء السابق للإيقاف.
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