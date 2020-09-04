شكرا لقرائتكم إشادة فرنسية بالظهير الأيمن فى مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى يقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث حرص كارتيرون على تهنئة اللاعبين على الأداء والنتيجة التى تحققت أمام بيراميدز، فى اللقاء الذى جمع الفريقان، أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، وانتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية، وجاء ذلك بعدما استأنف الأبيض تدريباته اليوم، الجمعة، على ملعب النادى.

وأضاف كارتيرون خلال الجلسة التى جاءت بحضور أفراد الجهاز الفنى، أنه ينتظر الكثير منهم خلال الفترة المقبلة، كذلك مواصلة الانتصارات، حيث يستعد الفريق لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

Advertisements

فيما أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، بأحمد عيد، الظهير الأيمن للزمالك، حيث حرص المدرب الفرنسى على الإشادة به على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، حيث استقبل الفرنسى اللاعب بتحية حارة، وعقد جلسة سريعة معه فى حضور أحمد شعبان مترجم الفريق، نقل له خلالها إشادته وتحيته على أداء اللاعب فى مباراة بيراميدز أمس، وطالبه بالاستمرارية فى تقديم الأفضل، مؤكدا أنه لم يتفاجأ مما قدمه لأنه يعلم إمكانياته وقدراته جيدًا ، ومن جانبه وجه أحمد عيد، الشكر للمدير الفنى الفرنسى على ثقته مؤكدًا له أنه سيكون على قدر الثقة الفترة القادمة.

كما شهد مران الزمالك، انتظام طارق حامد لاعب وسط الأبيض، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا وذلك عقب انتهاء الراحة التى أعطاها له الجهاز الفنى، بسبب تغيبة عن اللقاء السابق للإيقاف.