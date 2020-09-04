شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يبارك لأعضاء الزمالك على الفوز ووجود "كهربا" بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خلال حديثه مع أعضاء النادى الأبيض قبل انطلاق اجتماعه مع أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، إنه يتقدم لهم بالتهنئة لفوز الفريق الأبيض على بيراميدز، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، ليقتنص الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما كان متساويًا مع بيراميدز فى النقاط قبل اللقاء.

وتابع منصور فى الإذاعة الداخلية لنادى الزمالك قائلا: "مبروك للزمالك الفوز على بيراميدز.. ومبروك للأهلى كهربا"، كما طالب مرتضى منصور، أعضاء النادى المتواجدين فى حمام السباحة بأداء الصلاة خاصة إن مسجد النادى الجديد والمسمى باسم الراحل طبيب الغلابة محمود مشالى يتواجد فى الجهة المقابلة لحمامات السباحة بالنادى.

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ويستعد الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثامنة والنصف من مساء بعد غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة.

واحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 8 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.