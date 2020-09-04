فضيحة مدوية.. سرقة كأس أمم إفريقيا من اتحاد الكرة.. وأول رد رسمي من الجبلاية.. وأحمد حسن: ’’عايشين كوميديا هابطة‘‘

كتب: ضياء السقا

أعلن أحمد شوبير، قائد الاهلي ومنتخب مصر السابق، سرقة كأس إفريقيا الذي احتفظت به مصر بعد الفوز ببطولات أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010 من دولاب اتحاد الكرة.

وقال شوبير في برنامجه على قناة أون تايم سبورتس، إن اتحاد الكرة فوجئ بسرقة كأس إفريقيا من دولاب اتحاد الكرة، وتم سؤال احمد حسن كابتن المنتخب السابق الذي أكد أنه لم يحصل على الكأس وأن كأس إفريقيا متواجد في اتحاد الكرة.

من جانبه سخر أحمد حسن، نجم المنتخب الوطنى السابق، من حادث اختفاء كأس الأمم الأفريقية، من مقر اتحاد الكرة.

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وكان البعض قد ردد وجود الكأس فى منزل الصقر قبل أن ينفى أحمد حسن هذا الأمر، وكتب حسن عبر حسابه الشخصى على تويتر، "وأنا كمان هحكيلكم حكاية شربات.. قالك كأس ضاع واسألوا أحمد حسن.. دول 4 يا بابا أنت وهو علشان لو ناسين ؟! و لو عاوزين واحد كمان ممكن نرجع نلعب ونجيب كأس خامس.. والله فعلاً عايشين كوميديا هابطة !!! بس الصورة حلو".



من جانبه، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيبدأ التحقيق في اختفاء عدد من الكؤوس.

وقال المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إنه في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير."

وأضاف اتحاد الكرة في بيان: "يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس ، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة."