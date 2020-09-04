محمد صلاح يغيب عن ترشيحات أفضل لاعب

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اختير أربعة من لاعبي فريق ليفربول من أصل ستة لاعبين ليكونوا ضمن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، لكن المصري محمد صلاح غاب عن هذه القائمة للمرة الثانية على التوالي.

وتضم القائمة اللاعبين الأربعة من الفريق الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم فيرجيل فان دايك الفائز بالجائزة نفسها العام الماضي، إلى جانب جوردان هندرسون وساديو ماني وترينت ألكساندر-أرنولد.

وانضم كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينغ إلى القائمة من فريق مانشستر سيتي.

كما ضمت قائمة لاعبات كرة القدم أربع لاعبات من فريق تشيلسي يتنافسن للفوز بجائزة أفضل لاعبة محترفة لهذا العام.

حيث تضم القائمة كلا من بيث إنجلاند وسوفي إنغل وغورو ريتن وجي سو-يون.

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كما تضم القائمة النسائية لاعبتي أرسنال فيفيان ميديما وكيم ليتل.

وضمت قائمة اللاعبين الشباب ممن هم في سن الحادية والعشرين أو دون ذلك (قبل حلول الأول من يونيو/حزيران عام 2019)، تامي إبراهام من تشيلسي وترينت ألكسندر-أرنولد من ليفربول.

في حين أدرجت أربع من لاعبات مانشستر سيتي الشابات على قائمة اللاعبات الصغار، ومن بينهن لورين هيمب وجورجيا ستانواي.

وسيجري الإعلان عن الفائزين يوم الثلاثاء المقبل.