كل طرق ميسي تؤدي إلى برشلونة

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برشلونة: ثمة ثلاثة احتمالات أمام النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في صراعه مع برشلونة الاسباني، ستشكل مادة دسمة لوسائل الاعلام العالمية في الايام القليلة المقبلة وتحبس أنفاس انصار النادي الكاتالوني حول العالم.

بقاء ميسي في برشلونة

انه الخيار الذي كان يأمل ميسي في تحاشيه تماما، لكنه يبدو الاكثر احتمالا كما اعترف به والده ووكيل اعماله خورخي الخميس. ردّ خورخي امام كاميرا شبكة كواترو الاسبانية لدى سؤاله ما اذا كان "يدرس احتمالية بقاء ميسي في صفوف برشلونة على أن يرحل العام المقبل بصفقة حرة"، فأجاب بطريقة خجولة "نعم".

وكان ميسي تصرّف بشكل يوحي بانه يريد الرحيل عن الفريق الذي نشأ في صفوفه وقاده الى جميع الالقاب المحلية والقارية والدولية من خلال تغيّبه عن الخضوع للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد الاحد الماضي، ثم لم يخضر اي حصة تدريبية خلال الاسبوع الحالي.

ويردد رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو الذي وضع استقالته في الميزان شرط أن يعلن ميسي رسميا بقاءه في النادي، بأنه لن يفاوض مع معسكر ميسي الا مسألة تجديد العقد وليس عملية انتقاله الى ناد اخر.

وبعد تسلّم النادي الكاتالوني من محامي ميسي رسالة رسمية الثلاثاء تتضمن نيته فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين، رد برشلونة بتذكير معسكر ميسي بأنه مرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2021 ولا يستطيع التحرر من عقده قبل هذا التاريخ.

هل يدفع البند الجزائي؟

ثمة وسيلة سهلة أمام ميسي ليرحل قبل نهاية عقده هي أن يدفع بنفسه البند الجزائي الذي حدّده ناديه بـ700 مليون يورو وهو رقم خيالي لا يمكن لأي نادٍ في العالم دفعه في الوقت الحالي.

ولا شك بأن تسديد هذا المبلغ سيمحي الرقم القياسي السابق المسجل لدى انتقاله البرازيلي نيمار من برشلونة الى باريس سان جرمان صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو. بيد ان قيمة ميسي في السوق الحالية تقدر بحوالي 110 ملايين يورو.

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ويستطيع ميسي ربما التفاوض مع ادارة برشلونة على تخفيض قيمة البند الجزائي، كما فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد قبل انتقاله الى يوفنتوس الايطالي عام 2018 مقابل 105 ملايين يورو.

لكن حتى في حال التوصل الى اتفاق لتخفيض قيمة البند الجزائي، يبقى مبلغ 110 ملايين يورو عاليا بالنسبة الى أندية مثل باريس سان جرمان ومانشستر سيتي، لا سيما بأنه يتعيّن عليها ايجاد 100 مليون يورو اضافية كل عام يتقاضاها النجم الارجنتيني كأجر له.

رحيل دون موافقة برشلونة

ويبقى الاحتمال الاخير وهو رحيل ميسي من دون موافقة ناديه والاحتكام الى بند في قوانين فيفا يتعلق بانتقالات اللاعبين يسمح له بالحصول على فسخ للعقد من دون سبب معين. اذا حصل هذا الامر وانتقل ميسي الى ناد آخر، سيلجأ النادي الكاتالوني الى المحاكم من دون ادنى شك من اجل تحصيل حقوقه.

وبحسب الصحف الاسبانية، سيطلب النادي الاسباني تعويضا مقداره 700 مليون يورو هو قيمة البند الجزائي لتحرير اللاعب الارجنتيني.

اذا خرج برشلونة فائزا في هذه القضية التي ستستمر لاشهر عدة امام المحاكم، سيتعيّن على ميسي وناديه دفع هذه التعويضات بحسب تقديرات القاضي.

كما ان ناديه الجديد قد يواجه عقوبات من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لأنه فاوض اللاعب قبل اكثر من ستة اشهر من نهاية عقده خلافا للقوانين المنصوصة.