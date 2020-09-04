شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«كاف»: اللجنة الخماسية طلبت تأجيل دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن أعضاء من اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير الكرة المصرية طالبوا بتأجيل مباريات دوري الأبطال.

وقال المصدر إن اللجنة ترغب في تأجيل المباريات، من أجل إعطاء فرصة أكبر لاستكمال الدوري، خاصة بعد قرار موعد قيد الموسم الجديد.

وكان «كاف» قد حدد ٢٠ أكتوبر كموعد نهائي لتقديم الاتحادات المحلية أسماء الفرق التي ستشارك في بطولات أفريقيا الموسم المقبل، وهو ما وضع اللجنة المؤقتة في مأزق، لأن الدوري من المستحيل أن ينتهي قبل هذا التاريخ.

وأضاف المصدر أن اللجنة تواصلت مع أعضاء «كاف» وديًا من أجل التضامن مع المطالبات المغربية غير الرسمية للتأجيل، في حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك، وإبداء الرغبة أيضًا في التأجيل.

وكان «كاف» قد أعلن عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد، وبين الزمالك والرجاء، على أن تُلعب مباريات الذهاب في المغرب في ٢٥ و٢٦ سبتمبر والإياب في الثاني والثالث من أكتوبر.

وأكد مصدر باللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن التأجيل هو القرار الأفضل، حتى تتمكن الجبلاية من إنهاء الدوري مبكرًا، وحسم الأربعة المتأهلين لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، قبل الموعد المحدد، وبالتالي فإن الاتحاد لا يمانع التأجيل بأي صورة.

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