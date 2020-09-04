شكرا لقرائتكم خبر عن الزهور يكرم فريق السلة بعد الصعود للدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، حفل تكريم للاعبي فريق كرة السلة، بعد تتويجه بالمركز الأول لبطولة الدوري «ب»، والصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

حضر احتفالية التكريم الدكتور مجدي أبوفريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ومحمد عبدالمطلب، عضو اللجنة الأولمبية ونائب رئيس اتحاد السلة، ورحاب الغنام، عضو اتحاد كرة السلة، والمستشار إيهاب الشريطي، نائب رئيس نادي الزهور، وعلي عادل، أمين الصندوق، والمهندس أيمن بيرم، والمهندس محمد مطيع، عضوى مجلس الإدارة.

من جانبه، أعرب الدكتور مجدي أبوفريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه فريق الزهور لأول مرة في تاريخه، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز نتيجة المنظومة الاحترافية في قطاع الرياضة التي انتهجها مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد الدمرداش منذ توليه المسؤولية.

وأضاف «أبوفريخة» أن تطور مستوى فريق الزهور سيساهم بالتبعية على المنتخبات الوطنية التي يتكون قوامها من الأندية، مشددًا على أن الاتحاد المصري يدعم نادى الزهور وجميع الأندية من أجل العمل على رفع المستوى الفني للعبة.

في المقابل، أكد رئيس نادي الزهور أن هذا الإنجاز الفريد الذي حققه لاعبي كرة السلة يعكس مدى حرص مجلس الإدارة على تطوير قطاع النشاط الرياضي بالنادي، والعمل على وضعه دائمًا في مقدمة الأندية الكبرى لتحقيق نتائج متميزة تساهم في المنافسة على المراكز الأولى في مختلف الألعاب.

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