شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالغني بديلاً لـ«الونش» في مواجهة الزمالك أمام الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على الدفع بمحمد عبدالغني، بديلاً لمحمود حمدي الونش، أمام طلائع الجيش. ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش، الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري. ويغيب «الونش» عن المواجهة المقبلة، بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة، خلال مشاركته أمام بيراميدز أمس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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