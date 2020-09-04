شكرا لقرائتكم خبر عن 550 سباحًا يوجهون أكبر رسالة سلام للعالم من قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالبطل العالمي السباح ولاء حافظ، في إطار التنظيم لتوجيه أكبر رسالة سلام من مصر للعالم بمدينة الإسماعيلية، بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام الموافق ٢١ سبتمبر الجاري، والذي يشارك به ٥٥٠ سباحًا مصريًا، سيقومون بتشكيل شعار السلام العالمي على سطح مياة قناة السويس، بقيادة السباح ولاء حافظ ليدخل به السباحون المصريون موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتدعو مصر من خلال هذا الحدث جميع الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف القتال، وسترسل مصر هذه الرسالة للعالم من خلال إطلاق تحدِ جديد يعمق ويرسخ مفهوم هذا اليوم، من خلال نشر ثقافة التعاطف والرحمة والأمل في مواجهة وباء كورونا، والذي يتمثل في تنفيذ أكبر علامة سلام فوق سطح الماء بقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور طاقم تحكيم دولي من منظمة Guinness World Record العالمية.

كما يستمر التحدى في تعزيز قيم الإرادة القوية والثقة بالنفس، ويعود لينطلق مرة أخرى من شرم الشيخ مدينة السلام وذلك في أول أكتوبر ٢٠٢٠ حيث ينتظر الكثير من المفاجآت.