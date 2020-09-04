شكرا لقرائتكم خبر عن «المحمدي» و«همام» يقودان الإسماعيلي في مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، تشكيل لاعبيه للقاء نظيره مصر المقاصة، في المباراة المقرر انطلاقها الخامسة مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، التشكيل شهد تغييرات جذرية أبرزها عودة باهر المحمدى وهمام طارق للتشكيل الأساسى، بجانب مشاركة اللاعب الشاب محمد بيومى في مركز الظهير الأيمن، فضلا عن إشراك محمد الضرف في وسط الملعب بشكل أساسى، مع تواجد محمد الشامى في مركز المهاجم الصريح وجاء كالتالى:

حارس مرمى: محمد مجدى.

الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – محمد بيومى.

الوسط: محمد مخلوف – محمد الضرف

أمامهما: همام طارق – أحمد مدبولى – عبدالرحمن مجدى

الهجوم: محمد الشامى.

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على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – محمد عمار – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – مدحت فقوسة – حمدى زكى – بيكيتى – شيلونجو.