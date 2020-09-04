شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هجومي للمقاصة أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي. الدفاع: عصام صبحي وأحمد عبدالعزيز «مودي» ومحمد دبش وعاصم سعيد. خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم. الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبدالله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين. Advertisements يدخل المقاصة المباراة برصيد 24 نقطة ويحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 27 نقطة.‎ الوضع في مصر

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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