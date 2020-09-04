الخيارات الثلاثة المحتملة في صراع ميسي مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020

ثمة ثلاثة احتمالات أمام النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في صراعه مع برشلونة الاسباني، ستشكل مادة دسمة لوسائل الإعلام العالمية في الأيام القليلة المقبلة، وتحبس أنفاس أنصار النادي الكاتالوني حول العالم. الخيار الذي كان يأمل ميسي في تحاشيه تماماً، لكنه يبدو الأكثر احتمالاً كما اعترف به والده ووكيل اعماله خورخي. ردّ خورخي امام كاميرا شبكة كواترو الإسبانية لدى سؤاله ما إذا كان يدرس احتمالية بقاء ميسي في صفوف برشلونة، على أن يرحل العام المقبل بصفقة حرة"، فأجاب بطريقة خجولة "نعم". وكان ميسي تصرّف بشكل يوحي بانه يريد الرحيل عن الفريق الذي نشأ في صفوفه وقاده الى جميع الالقاب المحلية والقارية والدولية من خلال تغيّبه عن الخضوع للفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد الاحد الماضي، ثم لم يخض أي حصة تدريبية خلال الأسبوع الحالي. ويردد رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو الذي وضع استقالته في الميزان، شرط أن يعلن ميسي رسمياً بقاءه في النادي، بأنه لن يفاوض مع معسكر ميسي الا مسألة تجديد العقد وليس عملية انتقاله إلى ناد اخر. وبعد تسلّم النادي الكاتالوني من محامي ميسي رسالة رسمية الثلاثاء تتضمن نيته فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين، رد برشلونة بتذكير معسكر ميسي بأنه مرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو (حزيرا)2021، ولا يستطيع التحرر من عقده قبل هذا التاريخ. ثمة وسيلة سهلة أمام ميسي ليرحل قبل نهاية عقده هي أن يدفع بنفسه البند الجزائي الذي حدّده ناديه بـ700 مليون يورو وهو رقم خيالي لا يمكن لأي نادٍ في العالم دفعه في الوقت الحالي. ثمة وسيلة سهلة أمام ميسي ليرحل قبل نهاية عقده هي أن يدفع بنفسه البند الجزائي الذي حدّده ناديه بـ700 مليون يورو، وهو رقم خيالي لا يمكن لأي نادٍ في العالم دفعه في الوقت الحالي. ويبقى الاحتمال الاخير وهو رحيل ميسي من دون موافقة ناديه، والاحتكام الى بند في قوانين "فيفا"، يتعلق بانتقالات اللاعبين يسمح له بالحصول على فسخ للعقد من دون سبب معين، إذا حصل هذا الامر وانتقل ميسي الى ناد آخر، سيلجأ النادي الكاتالوني إلى المحاكم من دون أدنى شك من اجل تحصيل حقوقه.

