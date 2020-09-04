ارتفاع إيرادات الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020

أكد المسؤول عن التطوير الدولي للدوري الإسباني، أوسكار مايو، اليوم الجمعة، أن إيرادات البطولة من الإعلانات التلفزيونية في الموسم الحالي زادت بواقع 20% عما كانت عليه في الموسم الماضي، في ظل اعتماد الجمهور على مشاهدة المباريات عبر شاشات التلفزيون فقط مع حظر الحضور الجماهيري في الملاعب. قالت المؤسسة: "إجمالي إيرادات الدوري الإسباني من الإعلانات القصيرة في الموسم بلغ 110 ملايين يورو (130 مليون دولار)، في ظل ارتفاع معدلات المشاهدة التلفزيونية". وأضافت: "مع ارتفاع معدلات المشاهدة التلفزيونية، تركز الخطط التسويقية والترويجية للشركات على البطولة، رغم أن الشركات تخفض إنفاقها بصفة عامة". وجاءت إيرادات الإعلانات التلفزيونية على رأس قائمة إيرادات البث، التي من المقرر أن تصل هذا العام إلى 2.1 مليار يورو. وارتفعت معدلات المشاهدة التلفزيونية لبطولات كرة القدم، في ظل اضطرار أعداد كبيرة من الجمهور للبقاء في البيوت، بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد، وإقامة المباريات دون جمهور. وتفضل نسبة كبيرة من هؤلاء مشاهدة الدوري الإسباني، في ظل وجود نجوم كبار مثل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش وغيرهما. وبعد استئناف مباريات الدوري الٍاسباني عقب توقفهما بسب الأزمة الصحية العالمية، ارتفع معدل مشاهدة مباريات البطولة بصفة عامة بنسبة 48%، في حين شهدت دول مثل بلجيكا وجنوب أفريقيا زيادة بمعدلات أعلى من ذلك بكثير.

