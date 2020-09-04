شكرا لقرائتكم فايلر يستفسر عن إمكانية لحاق عمرو السولية مباراة الوداد في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمئن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، من الدكتور خالد محمود المدير الفني، عن حالة عمرو السولية لعب وسط الفريق وموعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية وكذلك إمكانية لحاقه بمباراة الوداد المغربى يوم 25 سبتمبر الجارى بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وذهبت بعض التقارير إلى أن اللاعب قد يغيب عن مواجهة بطل المغرب بسبب الإصابة، التى تعرض لها فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى والتى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

وأكد الجهاز الطبى فى الفريق للمدرب السويسرى أن عمرو السولية سيكون جاهزاً لمباراة الوداد بل سيكون حاهز للمشاركة فى مباراة أو مباراتين بالدورى قبل خوض الصدام الافريقى المُرتقب، وشدد طبيب الفريق على أن السولية يُعانى من شد فى العضلة الأمامية ولا يحتاج إلا لبرنامج تأهيلى يُنفّذه حالياً بشكل دقيق من أجل العودة للتدريبات الجماعية ومن بعدها المباريات.

من ناحية أخرى، حدد رينيه فايلر برنامجًا تأهيليًا خاصا لتجهيز صالح جمعة لاعب الفريق من أجل إنقاص وزنه وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة، بعدما تلاحظ أن وزن اللاعب مازال زائداً عن الوزن المثالى، وهو ما ظهر بوضوح فى مشاركة صالح لعدة دقائق فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى.

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وشارك صالح جمعة فى الدقيقة 83 من مباراة الأهلى والمصرى السبت الماضى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ولكن تلاحظ أن وزنه لم يصل بعد للحد المثالى بشكل جعل المدير الفنى يقرر إستبعاد اللاعب من قائمة الأهلى لمباراة وادى دجلة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 للدورى الممتاز.

وقال فايلر فى المؤتمر الصحفى لمباراة المصري، إن صالح جمعة بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة عافيته البدنية على وجه التحديد.

وعقد فايلر اجتماعًا مع مساعده توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية وايضا محمد النجار اخصائى التأهيل بالجهاز الفنى من أجل وضع برنامج تأهيل لتجهيز صالح جمعة وتأهيله بدنياً ومساعدته على استعادة وزنه المثالى ولياقته ليكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة بشكل جيد.