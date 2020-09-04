شكرا لقرائتكم تغييرات جذرية في تشكيل الإسماعيلي ضد المقاصة.. عودة باهر وهمام.. والشامي مهاجم صريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى تشكيل الدراويش في مباراته ضد المقاصة والتي ستنطلق بعد قليل على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـــ24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. شهد التشكيل تغييرات جذرية ابرزها عودة باهر المحمدى وهمام طارق للتشكيل الأساسى بجانب مشاركة اللاعب الشاب محمد بيومى فى مركز الظهير الأيمن فضلا عن اشراك محمد الضرف فى وسط الملعب بشكل أساسى مع تواجد محمد الشامى فى مركز المهاجم الصريح وجاء كالتالى … حارس مرمى .. محمد مجدى خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – محمد بيومى Advertisements خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد الضرف أمامهما .. همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. محمد الشامى على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد عمار – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – مدحت فقوسة – حمدى زكى – بيكيتى – شيلونجو. وتم استبعاد كماتشو وحازم مرسى من القائمة النهائية.

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