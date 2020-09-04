شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط تجتمع مع فايلر لمناقشته في الصفقات والمعارين وتوابع أزمة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الأيام القيلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها صفقات الموسم الجديد والمُعارين وتوابع أزمة محود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الذى تم تغريمه أمس الأول ، الأربعاء، على خلفية خناقته مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق والتى تسببت في تغريم كهربا مليون جنيه بقرار من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وهو القرار الذى باركه محمود الخطيب رئيس النادي.

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وحرصت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وكذلك محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف كرة القدم على حضور مران الفريق أمس من أجل دعم اللاعبين بعد أزمة كهربا وتحفيزهم على الفوز مع التعهد بعقد جلسة مع فايلر لمناقشته في عدة ملفات هامة خاصة بفريق الكرة.

من ناحية أخرى ، تراجع رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق منها التدعيمات خلال ميركاتو الصيف المقبل وقرر إجراء عدة تعديلات على الصفقات والمراكز التى تحتاج تدعيم الموسم المقبل، ورغم أن فايلر كان قد طلب تدعيم الفريق بصفقتين فقط إلا أنه بدأ يُعيد الحسابات بشن تدعيمات أخرى في الفريق بما يحافظ على توازنه ويُعالج الخلل الفني في بعض المراكز وهو ما كشفت عن مباريات الأهلى الماضية محلياً لاسيما في ظل رحيل أكثر من لاعب أمثال أحمد فتحي ورمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشور.