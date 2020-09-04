شكرا لقرائتكم بيكلى ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ ٢٤ للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسةالمرمى: محمود حمدي Advertisements الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيكلى ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.