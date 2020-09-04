بيكلى ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلي

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جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ ٢٤ للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسةالمرمى:
محمود حمدي
الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم
الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.
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