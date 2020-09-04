كل ما تريد معرفته عن كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

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جدة - عمرو شويل تتوجه أنظار الملايين من محبى كرة اليد فى القارات الخمس صوب منطقة الأهرامات بالجيزة غدا وتحديدا فى الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة لمشاهدة فعاليات قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى نسختها رقم "27 " وتقام خلال الفترة من 14 وحتى 31 من يناير المقبل بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخ بطولة العالم لكرة اليد.

ويتقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للمونديال الحضور لحفل القرعة غدا السبت، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و17 وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ومنتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى وبريزنتيشن وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلى 29 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين فى عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل .

يحيى حفل الليلة الموسيقار عمر خيرت الذى سيقدم عدد من السيمفونيات الموسيقية والأغانى التى طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، بعدها تبدأ مراسم قرعة بطولة العالم بكلمة لرئيس الاتحاد الدولى بعدها يتم اختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة .

وسيتم وضع الدول الثمانية أصحاب المستوى الأولى على رأس كل مجموعة من المجموعات الثمانية وهم الدانمارك بطلة العالم وإسبانيا بطل أوروبا العام الحالى وكرواتيا وصيف أوروبا والنرويج وصيف بطل العالم وسلوفينيا والبرتغال وألمانيا والسويد والتى ستضاف لها ثلاثة منتخبات أخرى مع دول المستوى الأول تباعا مع سحب القرعة .

يعقب ذلك سحب أسماء الدول أصحاب المستوى الثالث وهم أيسلندا والبرازيل وأوروجواى والتشيك وفرنسا كوريا الجنوبية واليابان والبحرين ثم الرابع وهم أنجولا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو الديموقراطية وبولندا وروسيا بالإضافة إلى الدولتين الصاعدتين من تصفيات الملحق لكل من أمريكا الشمالية والكاريبى الشهر المقبل .

وأخيرا منتخبات التصنيف الثانى التى يوجد من ضمنها مصر ومعها الأرجنتين والنمسا والمجر وتونس والجزائر وبيلاروسيا وقطر والتى وفقا للوائح الاتحاد الدولى تختار الدولة المضيفة حسب تصنيفها فى نهاية القرعة واختيار المجموعة التى ستلعب فيها، ليكتمل عقد المجموعات الثمانية بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة .

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وتقام مباريات المجموعات الثمانية فى 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج .

تقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدورى من دور واحد حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلى الدور الثانى وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعتين الأولى مع الثانية فى مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات فى المجموعة الأولى وكذلك الثالثة مع الرابعة فى المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولى من السادسة فى المجموعة الثالثة والطريقة نفسها فى المجموعة الرابعة التى تضم المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعتين السابعة والثامنة فى مجموعة أخيرة وهى المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدورى من دور واحد ولن تلعب الفرق التى صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري.

فعلى سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة إفتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولى الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات .

ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخرى فى الدور الثانى وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة .

ويصعد منتخبان فقط من المجموعات الأربعة التى تتضمن 24 منتخبا إلى دور الـ8 الذى تقام مبارياته بخروج المغلوب ثم الدور قبل النهائى وأخيرا المباراة النهائية .

وتعد بطولة العالم فى نسختها رقم "27 " التى تنظمها مصر منفردة هى الأقوى بعد قرار الإتحاد الدولى لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة فى النسخة الحالية من 24 دولة إلى 32 دولة منهم 17 دولة من أوروبا القارة الأقوى فى عالم اللعبة حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ إنطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضى .

وقرر الإتحاد الدولى إسناد بطولات العالم للرجال إلى دولتين أو ثلاثة مثل نسخة العام الماضى التى أقيمت بألمانيا والدانمارك وحصلت مصر فيها على المركز الثامن بين أفضل منتخبات فى العالم لكن هذه النسخة تنظمها مصر منفردة وهى مسؤلية كبيرة تقع على عاتق الرياضة المصرية لما له من شرف كبير لن تحصل عليه دولة أخرى فى العالم.