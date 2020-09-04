شكرا لقرائتكم شوشة ينضم لمعسكر المصري بعد خروجه من العناية المركزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد أحمد شوشة مدافع المصرى ، إلى معسكر الفريق البورسعيدى المغلق المقام فى مدينة برج العرب، بعد أن قضى ليلة أمس بوحدة العناية المركزة بإحدى مستشفيات الإسكندرية بعد أن أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب نهاية مباراة أمس أمام المقاولون العرب، التى جمعت الفريقان، فى بطولة الدورى الممتاز.

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وأخطر شوشة، جهاز المصرى بجاهزيته للمشاركة فى لقاء المقاولون وصمم على اللعب رغم محاولات عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق وعلي ماهر المدير الفني معه فى الحديث معه بضرورة حصوله على راحة كافية للمشاركة حرصًا منهما على سلامة اللاعب الذي عاد قبل نحو يومين للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن تحولت نتيجة مسحته من الايجابية للسلبية وذلك فى تحليل كورونا، ولكن اللاعب صمم على المشاركة في المباراة تقديرًا منه للموقف الصعب للفريق بجدول المسابقة، ورغم شعور اللاعب بحالة شديدة من الأعياء خلال الشوط الأول إلا أنه فضل الانتظار حتى نهاية الشوط الأول حتى تم تغييره، ولكن حالة اللاعب تدهورت تمامًا عقب نهاية المباراة حيث تم نقله إلى المستشفى حيث تم حجزه بالعناية المركزة واجراء كافة الفحوصات الطبية حتى تحسنت حالته قبل ساعات ليخرج من المستشفى ويعود لمعسكر الفريق.

ونجح فريق المقاولون العر ب من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الرابعة والعشرون للدورى ليرتفع رصيد الذئاب إلى 43 نقطة ومازال فى المركز الرابع بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 21 نقطة ومازال فى المركز السادس عشر ويتعقد موقفه بجدول الترتيب، تقدم الكولومبى لويس أدواردو للمقاولون العرب فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء من عرضية لشكرى نجيب قابلها أدواردو برأسه فى مرمى أحمد مسعود، وأضاف محمد عصام صانع الهدف الثانى للمقاولون فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء .