شكرا لقرائتكم والد ميسي يؤكد إمكانية استمرار ابنه مع برشلونة.. ويتراجع بعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجع خورخي ميسي والد أسطورة برشلونة ليونيل عن حديثه الذي أدلى به لقناة إسبانية يوم الخميس حول إمكانية بقاء ابنه في صفوف الفريق، إذ قال بعد أقل من ساعة على تصريحه الأول أنه لا يعلم ما سيحدث مع نجله وإدارة برشلونة خلال اجتماعاتهما المرتقبة.

وكان خورخي ميسي ينوي الدخول إلى مرآب للسيارت في برشلونة، والتقطته عدسات قناة "كواترو" الإسبانية التي سأله مراسلها عن إمكانية بقاء ميسي مع برشلونة خلال هذا الموسم والانتقال مجاناً الصيف القادم، فأجاب قائلاً: نعم هذا ممكن. لكن الرجل الستيني تراجع عن ذلك بعد أقل من ساعة عندما صرح مجدداً بأنه قال "لا أعلم" ولم يقل بأن استمرار ابنه مع برشلونة يعتبر أمراً وارداً.

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وكان خورخي ميسي قد قال للصحافيين لحظة وصوله إل مطار "إل برات" في مدينة برشلونة يوم الأربعاء أن بقاء ميسي في برشلونة "أمر صعب للغاية"، قبل أن يؤكد إمكانية استمرار ابنه مع الفريق يوم الخميس، ويتراجع عن ذلك بعدها.

ومنذ الأسبوع الماضي، تسبب ميسي بزوبعة في إسبانيا بعدما أرسل "بوروفاكس" يطلب منه الرحيل عن برشلونة قبل أن يواصل الثبات على موقفه ويرفض القدوم لإجراء الفحوصات الطبية والعودة إلى التدريبات، فيما ترغب إدارة برشلونة المفاوضة على تمديد عقد النجم الأرجنتيني لموسمين إضافيين.

وأقيم اجتماع بين خورخي وبارتوميو مساء الأربعاء كان أبرز ما فيه أن النادي الإسباني ثابت على موقفه بعدم التفريط بنجمه الأرجنتيني وعرض التمديد معه لموسمين، فيما أصر خورخي على موقف ابنه بالرحيل عن برشلونة بشكل ودي.