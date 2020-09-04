هافيرتس يترك معسكر ألمانيا لاتمام تعاقده مع تشلسي

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برلين: ترك لاعب وسط منتخب ألمانيا لكرة القدم كاي هافيرتس معسكر فريقه باير ليفركوزن في شتوتغارت، وتوجّه إلى لندن لاتمام صفقة انتقاله الى صفوف تشلسي الانكليزي بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو.

وسمح مدرب ألمانيا يواكيم لوف الذي لم يشرك هافيرتس في المباراة ضد اسبانيا الخميس (1-1) ضمن دوري الامم الاوروبية للاعب الوسط مغادرة معسكر الفريق قبل مباراته التالية ضد سويسرا الاحد.

وقال مدير منتخب المانيا أوليفر بيرهوف لموقع الاتحاد الألماني "بالطبع كنا نفضل لو كان تركيزه على المنتخب الوطني لكننا نعي أهمية عملية الانتقال بالنسبة الى باير ليفركوزن وكاي".

وسيخضع هافيرتس (21 عاما) في الساعات المقبلة للفحص الطبي في لندن تمهيدا لتوقيع العقد رسميا مع نادي العاصمة الانكليزية.

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وكان مدرب باي ليفركوزن الهولندي بيتر بوس ألمح إلى إمكانية خسارة جهود صانع العاب الفريق في الأيام المقبلة في مؤتمر صحافي، مشيرا إلى أنه لا يتوقع عودته الى تدريبات الفريق.

وسجل هافيرتس 46 هدفا في صفوف ليفركوزن في 150 مباراة معه وسينضم في تشلسي الى زميله في منتخب المانيا تيمو فيرنر القادم بصفقة بلغت 53 مليون يورو من لايبزيغ.

يذكر أن تشلسي تعاقد أيضا مع قلب الدفاع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا في صفقة حرّة، بالإضافة إلى الجناح الايسر بن تشيلويل من ليستر سيتي في صفقة قدّرتها الصحف الحلية بحوالي 50 مليون يورو، كما حصل على خدمات المغربي حكيم زياش من اياكس امستردام الهولندي.