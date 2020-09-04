شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يحذر دفاع الطلائع من ثنائى الزمالك قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، تحذيرا شديد اللهجة لمدافعى فريقه من الثنائى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد لاعبى الزمالك قبل مباراة الفريقين المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وطالب بسيونى لاعبيه بالتركيز مع الثنائى لأنهم أهم مفاتيح لعب الفارس الأبيض والحد من خطورتهم يساهم فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وحرص بسيونى على الحديث مع خط دفاعه حول ضرورة غلق المساحات أمام بن شرقى خاصة لتركيز اللاعب فى اختراق منطقة الجزاء وتمرير الكرات العرضية إلى مصطفى محمد إلى جانب منع تسديداته، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر الأربعاء الماضى باستاد جهاز الرياضة العسكرى وانتهت بالتعادل السلبى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وحرص عبد الحميد بسيونى على دراسة فريق الزمالك من أجل تحفيظ لاعبيه نقاط القوة والضعف فى الفارس الابيض سعياً لتحقيق نتيجة إيجايبة فى المباراة .

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فيما بدأ عاصم صلاح كابتن طلائع الجيش فترة التأهيل من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، حيث أثبتت الاشعة حاجته للعلاج لمدة أسبوعين وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبى استبعاده من مواجهة أسوان لحين تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة أسوان بهدف تجهيز اللاعب لمباراة الزمالك حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه لمباراة الزمالك .

وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.