شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع فريق الكرة الأول بالنادى بالأهلى لتحقيق الفوز على وادى دجلة الليلة لتجاوز أزمة كهربا التى فرضت نفسها بوضوح على سطح الأحداث الكروية فى الأهلى بصفة خاصة.. ونلقى فى التقرير التالى الضوء على بعض النقاط الخاصة بمباراة الأهلى ودجلة الليلة..

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الأهلى ودجلة الليلة؟

ج: مباراة الأهلى ودجلة تُقام فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز .

س: ما هو ترتيب الأهلى ودجلة قبل مباراتهما معاً الليلة؟

ج: يتربع الأهلى على قمة الدورى برصيد 62 نقطة، فيما يحتل دجلة المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

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س: ما هى غيابات الأهلى أمام دجلة؟

ج: يفتقد الأهلى فى مباراة دجلة كلاً من عمرو السولية للإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة المصرى بالجولة الماضية التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، وعلى معلول للإيقاف بعدما حصل على إنذار ثالث فى لقاء المصرى، بجانب استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف بسبب أحداث مباراة السوبر، واستمرار غياب كل من محمود متولى محسين الشحات ومحمد محمود للإصابة.

س: كيف يرى الفريقان مباراة الليلة؟

ج: الأهلى يراها قوية ويرغب فى الفوز من أجل استمرار الخروج من "صدمة" الخسارة من الزمالك التى تعرض لها الفريق قبل جولتين بثلاثة أهداف لهدف، ثم فاز بعدها على الجونة والمصرى بهدف نظيف وثنائية نظيفة على التوالى، ويحتاج الأهلى الفوز الليلة أيضاً من أجل إخماد أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق التى اشتعلت خلال الساعات الماضية بسبب مشادة بين اللاعب وزميله بالفريق محمد الشناوى وتسببت فى تغريم كهربا مليون جنيه لذا فأن الأهلى بحاجة للفوز الليلة من أجل تخطى هذه الأزمة ومواصلة لانتصارات المحلية قبل الصدام الأفريقى المُرتقب يوم 26 سبتمبر الجارى أمام الوداد المغربى بملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

أما وادى دجلة فيدخل مباراة الليلة وسط ظروف جيدة فالفريق حقق نتائج مُتميّزة فى الفترة الأخيرة وتحديداً فى مرحلة "ما بعد كورونا"، فقد خاض 5 مباريات، فاز فى 3 وتعادل فى اثنتين، وحصد 11 نقطة من أصل 15، ويرغب الفريق الدجلاوى بقيادة مدربه اليونانى بابافاسيليو فى تحقيق نتيجة جيدة أمام الأحمر.