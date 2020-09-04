شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومنتصر النبراوى يحضران البروفة الأخيرة لقرعة مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحى برفقة منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتى وبريزنتيشن، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، البروفة النهائية اليوم لقرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقرر إقامتها السبت المقبل تحت سفح الأهرامات، كما يحضر مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد و حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم. ومن المقرر أن تشهد القرعة حضور كبار المسئولين واللجنة المنظمة للبطولة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة . ووقع اختيار شركة تذكرتى المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، برئاسة منتصر النبراوى، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصرى، وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على الثلاثى الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد.

أشرف صبحي وزير الرياضة و منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي و بريزنتيشن أشرف صبحي وزير الرياضة و منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي و بريزنتيشن

أشرف صبحي وزير الرياضة و منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي و بريزنتيشن وزير الرياضة و النبراوي رئيس شركة و أحمد رفاعي مدير التشغيلات بتذكرتي Advertisements هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا صباح الثلاثاء الماضى، فى أحد الفنادق الكبرى، لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة فى حال التوافق.