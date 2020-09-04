رئيس نادي شباب المحمدية يُعلن اقترابه من ضم حميد أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال رئيس نادي شباب المحمدية في المغرب، هشام أيت منا، إنهم اقتربوا من حسم صفقة ضم اللاعب المغربي حميد أحداد، المُعار من صفوف الزمالك للرجاء المغربي.

وأشار هشام أيت منا، في تصريحات أوردها عنه موقع le360 المغربي، إلى أن إدارة ناديه اقتربت من إنهاء مفاوضاتها مع نظيرتها في الزمالك لضم اللاعب:"الصفقة قد تُحسم قبل مباراة الرجاء والزمالك في أفريقيا".

ونوه رئيس شباب المحمدية، إلى إنه استغل عدم تفعيل الرجاء لبند الشراء في عقد اللاعب أحداد، خلال الفترة المسموح بها، في فتح قنوات التفاوض مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، للتوصل لاتفاق يضمن انتقال حميد أحداد لصفوف فريقه.

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وكان مرتضى منصور، قد قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه الرسمية، طالب خلالها أحداد بالعودة إلى الزمالك لنهاية عقده مع الرجاء، كما هدد رئيس الزمالك باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية، أكد مسئول بنادي الرجاء تشبثه بقانونية استمرار أحداد مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي.

واعتبر مسؤولو الرجاء أن استمرار أحداد مع الفريق الأخضر يتطابق مع قرار فيفا بتمديد عقود اللاعبين إلى نهاية الموسم الكروي بدلا من نهاية يونيو، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي سببها تفشي فيروس كورونا.