أحمد شوشة يعود لمعسكر المصري ببرج العرب بعد خروجه من العناية المركزة

عاد منذ قليل إلى معسكر المصري المغلق ببرج العرب أحمد شوشة مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك بعد أن قضى ليلة أمس بوحدة العناية المركزة بإحدى مستشفيات الإسكندرية بعد أن أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب نهاية مباراة أمس أمام المقاولون العرب.
كان اللاعب قد صمم على المشاركة في مباراة الأمس رغم
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