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أحمد شوشة يعود لمعسكر المصري ببرج العرب بعد خروجه من العناية المركزة

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عاد منذ قليل إلى معسكر المصري المغلق ببرج العرب أحمد شوشة مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك بعد أن قضى ليلة أمس بوحدة العناية المركزة بإحدى مستشفيات الإسكندرية بعد أن أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب نهاية مباراة أمس أمام المقاولون العرب.
كان اللاعب قد صمم على المشاركة في مباراة الأمس رغم

محاولات الكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق والكابتن علي ماهر المدير الفني معه لاثناءه عن المشاركة حرصًا منهم على سلامة اللاعب الذي عاد قبل نحو يومين للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد أن تحولت نتيجة مسحته من الايجابية للسلبية ، ولكن اللاعب صمم على المشاركة في المباراة تقديرًا منه للموقف الصعب للفريق بجدول المسابقة ، ورغم شعور اللاعب بحالة شديدة من الأعياء خلال الشوط الأول إلا أنه فضل الانتظار حتى نهاية الشوط الأول حتى تم تغييره ، ولكن حالة اللاعب تدهورت تمامًا عقب نهاية المباراة حيث تم نقله إلى المستشفى حيث تم حجزه بالعناية المركزة واجراء كافة الفحوصات الطبية حتى تحسنت حالته قبل ساعات ليخرج من المستشفى ويعود لمعسكر الفريق.
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