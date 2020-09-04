تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة بالدوري

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه للقاء مصر المقاصة باستاد المقاولون العرب بعد قليل بالدورى الممتاز. التشكيل جاء كالآتي: حارس مرمى .. محمد مجدى خط الدفاع .. محمود البدرى Advertisements – محمد هاشم – باهر المحمدى – محمد بيومى – محمد هاشم – باهر المحمدى – محمد بيومى خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد الضرف أمامهما .. همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى الهجوم .. محمد الشامى على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد عمار – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – مدحت فقوسة – حمدى زكى – بيكيتى – شيلونجو

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