ارتفاع إيرادات الدوري الأسباني .. اعرف السبب

اكد أوسكار مايو المسؤول عن التطوير الدولي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن إيرادات البطولة من الإعلانات التلفزيونية في الموسم الحالي زادت بواقع 20 % عما كانت عليه في الموسم الماضي لاعتماد الجمهور على مشاهدة المباريات عبر شاشات التلفزيون فقط مع حظر الحضور الجماهيري في الملاعب.

وقالت المؤسسة إن إجمالي إيرادات الدوري الإسباني من الإعلانات القصيرة في الموسم بلغ 110 ملايين يورو "130 مليون دولار" في ظل ارتفاع معدلات المشاهدة التلفزيونية.

وأضافت المؤسسة : مع ارتفاع معدلات المشاهدة التلفزيونية تركز الخطط التسويقية والترويجية للشركات على البطولة رغم أن الشركات تخفض انفاقها بصفة عامة.

وجاءت إيرادات الإعلانات التلفزيونية على رأس قائمة إيرادات البث التي من المقرر أن تصل هذا العام إلى 2.1 مليار يورو.

وارتفعت معدلات المشاهدة التلفزيونية لبطولات كرة القدم في ظل اضطرار أعداد كبيرة من الجمهور للبقاء في البيوت بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا

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المستجد وإقامة المباريات بدون جمهور.

وتفضل نسبة كبيرة من هؤلاء مشاهدة الدوري الإسباني في ظل وجود نجوم كبار مثل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش وغيرهما.

وبعد إستئناف مباريات الدوري الٍاسباني عقب توقفهما بسب الأزمة الصحية العالمية ارتفع معدل مشاهدة مباريات البطولة بصفة عامة بنسبة 48 في المئة في حين شهدت دول مثل بلجيكا وجنوب افريقيا زيادة بمعدلات أعلى من ذلك بكثير.

وقال مايو إن أكثر من 40 في المئة من إيرادات الإعلانات التلفزيونية للدوري الإسباني سيأتي من خارج اسبانيا هذا الموسم ارتفاعا من ثمانية في المئة قبل خمسة أعوام.