وزير الرياضة و منتصر النبراوي يحضران البروفة الأخيرة لقرعة كأس العالم لكرة اليد

يحضر وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي برفقة منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي و الشركة الراعية و هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد البروفة النهائية اليوم لقرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقرر إقامتها السبت المقبل تحت سفح الأهرامات كما يحضر مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد و حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم.
من المقرر أن تشهد القرعة حضور كبار المسئولين واللجنة المنظمة للبطولة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة
ووقع اختيار شركة تذكرتى المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوى، بالتنسيق مع
وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا صباح الثلاثاء الماضى، فى أحد الفنادق الكبرى، لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.
ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .
وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة فى حال التوافق.
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