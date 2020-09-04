بعد اختفاء كؤوس الأمم..أحمد حسن: عايشين كوميديا هابطة

علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق على الأنباء التي زعمت باحتفاظه بكؤؤس أمم أفريقيا بمنزله، بعدما أعلن اتحاد الكرة عن اختفاءها من مقر الاتحاد.

كتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" وأنا كمان هحكيلكم حكاية شربات.. قالك كأس ضاع واسألوا أحمد حسن.. دول ٤ يا بابا انت وهو علشان لو ناسين ؟! ".

وتابع:" و لو عاوزين واحد كمان ممكن نرجع نلعب ونجيب كأس خامس.. والله فعلاً عايشين كوميديا هابطة !!! بس الصورة حلو".

وكان أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، قد كشف عبر برنامجه بقناة أون تايم سبورت عن اختفاء كأس أمم إفريقيا ومجموعة من الكؤوس من داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا يؤكد فيه اختفاء كؤوس أمم أفريقيا، حيث جاء كالتالي.. فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس ، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.