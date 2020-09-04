الليجا ترد على بيان والد ميسي

ردت رابطة الدوري الإسباني، على بيان خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال قائد برشلونة، ميسي، بعدما أصدر الأخير بيانًا يرد فيه على بيان الليجا الأول.

قامت رابطة الليجا بالرد سريعًا عقب بيان خورخي ميسي الذي أكد بأن عقد ميسي يسمح له بالرحيل عن برشلونة، دون شرط جزائي بعد

موسم 2019-2020.

أوضحت رابطة الليجا، في بيانها : "خورخي ميسي يُحلل العقد خارج السياق، وبعيدًا عن معناه الحرفي، نؤكد أن قيمة الشرط الجزائي لا تزال سارية في عقد ميسي، ولا يستطيع اللاعب الرحيل مجانًا، كما أوضحنا في البيان

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السابق يوم 30 أغسطس".

وكانت الليجا أصدرت بيانًا حول عقد ميسي مع برشلونة منذ أيام، والتي أكدت بأن الحالة الوحيدة لرحيل البرغوث الأرجنتيني هي، دفع قيمة الشرط الجزائي.

ويستند ميسي على بند في العقد يمنحه كامل الحرية في فسخ التعاقد بعد نهاية كل موسم، لكن برشلونة يصُر على أن مدة البند قد انتهت في 10 يونيو الماضي، مع رغبة قائد الفريق بالرحيل.