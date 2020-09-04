والد ميسي يصدرًا بيانًا بشأن الشرط الجزائي مع برشلونة

رد خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ميسيووكيل أعماله على بيان رابطة الدوري الإسباني" الليجا"، بأن قيمة الشرط الجزائي البالغة 700 مليون يورو غير سارٍ بعد موسم 2019-2020، نافيًا ما وردته الرابطة في بيان لها مسبقًا.

جاء بيان خورخي ميسي كالتالي:

إلى السيد خافيير تيباس أنا السيد خورخي ميسي ممثل السيد ليونيل ميسي , رداً على البيان الصادر منكم في 30 اغسطس الماضي فيما يتعلق

بوضعية التعاقد مع اللاعب قررنا أن نذكر التالي:

1- لانعرف اي عقد قمت بتحليله وماهي الاسس التي استنتجتوها من خلال العقد والتي تحث على ان اللاعب يمتلك حق انهاء العقد من جانب واحد بعد موسم 19/2020 .

2- هذا خطأ من جانبك وبالتالي كما هو منصوص في البند 8.2.3.6 من العقد الموقع

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بين اللاعب والنادي لن يسري عقد اللاعب في كال قرر انهاء العقد في نهاية موسم 19/2020 , مطالبة الـ700 مليون لاتنطبق على الاطلاق في عقد اللاعب.

وكانت الليجا أصدرت بيانًا حول عقد ميسي مع برشلونة، والتي أكدت بأن الحالة الوحيدة لرحيل البرغوث الأرجنتيني هي، دفع قيمة الشرط الجزائي.

ويستند ميسي على بند في العقد يمنحه كامل الحرية في فسخ التعاقد بعد نهاية كل موسم، لكن برشلونة يصُر على أن مدة البند قد انتهت في 10 يونيو الماضي، مع رغبة قائد الفريق بالرحيل.