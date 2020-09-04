الميركاتو الصيفي: بورنموث يرد على عرض أستون فيلا لضم ويلسون، ونيوكاسل يترقب

رفض فريق بورنموث، العرض المقدم من نادي أستون فيلا، للتعاقد مع المهاجم المخضرم كالوم ويلسون، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن عرض أستون فيلا كان بين 13 إلى 15 مليون جنيه إسترليني + إضافات، لكن إدارة بورنموث رفضت هذا العرض، ومازالت المحادثات مستمرة بين الناديين.

وأوضحت الشبكة أن فريق نيوكاسل يونايتد أيضا مهتم بخدمات ويلسون، وقد يتخلى عن لاعبه مات ريتشي للدخول في صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع مهاجم بورنموث، بناء على طلب المدرب ستيف بروس، الذي يرغب أيضا في ضم ريان فريزر زميل ويلسون السابق.

وسجل ويلسون 67 هدفا خلال 180 مباراة خاضها مع بورنموث منذ انضمامه للفريق في عام 2014، من بينها 8 أهداف هذا الموسم، لم تنجح في إنقاذ بورنموث من الهبوط إلى الشامبيونشيب، لكن ويلسون يأمل في الاستمرار داخل البريمرليج، وسط وجود اهتمام بضمه من أندية آخرى مثل فولهام، وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

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